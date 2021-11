Ist sie etwa für ihren großen Tag schon aus­staf­fie­rt? Seit einigen Wochen geht es in Britney Spears' (39) Leben ziemlich turbulent zu. Neben dem andauernden Vormundschaftsprozess gegen ihren Vater Jamie Spears (69) hat sich die Sängerin erst kürzlich mit ihrem Freund Sam Asghari (27) verlobt. Und ganz offensichtlich rückt die Hochzeit immer näher: Britney teasert jetzt an, dass sie ihr Brautkleid schon hat!

Via Instagram teilt die 39-Jährige ein paar Aufnahmen von sich in einem opulenten Tüllkleid. Doch wer jetzt denkt, dass es sich bei diesem Dress um ihr Hochzeitsoutfit handelt, der irrt. "Nein, das ist nicht mein Hochzeitskleid. Donatella Versace (66) designt mein Kleid in diesem Moment", schreibt Britney zu ihrem Post. Offenbar hat die Pop-Prinzessin schon ganz genaue Vorstellungen von ihrer Robe, die nun die Luxus-Designerin umsetzt.

Doch nicht nur die Heirat steht kurz bevor – auch die Musikerin selbst kommt ihrer Freiheit wohl bald ein Stück näher. Am 12. November soll nämlich über die Beendigung der gesamten Vormundschaft verhandelt werden. Und das stimmt Britney zuversichtlich, wie sie vor wenigen Tagen im Netz verriet: "Die kommende Woche wird sehr interessant für mich. Ich habe in meinem Leben noch nie so sehr für etwas gekämpft."

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im September 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari

Instagram / britneyspears Britney Spears im Oktober 2021

