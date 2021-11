Sie scheint guter Dinge zu sein! Britney Spears (39) kämpft zurzeit um ihre Freiheit: Die Sängerin versucht, sich aus einer Vormundschaft zu lösen und die volle Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. Während sie anfangs mit dem Rücken zur Wand stand, hat sich die Lage des ehemaligen Teenie-Idols mittlerweile deutlich verbessert. Denn Britney konnte einige wichtige Teilsiege feiern. Jetzt freut sie sich richtig auf die kommenden Anhörungen.

Auf Instagram postete Britney jetzt einen Ausschnitt aus einem Gemälde, das eine junge Frau in wehendem Kleid zeigt. "Die kommende Woche wird sehr interessant für mich. Ich habe in meinem Leben noch nie so sehr für etwas gekämpft", schrieb die "Toxic"-Interpretin unter den Beitrag. Sie habe in den vergangenen Wochen einige Dinge im Zorn gesagt und hoffe auf das Verständnis ihrer Fans: "Letztendlich bin ich auch nur ein Mensch und heute ist ein neuer Tag!"

Auch wenn sie in diesem Punkt Besserung gelobe, könne sie nicht allzu viel versprechen, witzelte Britney: "Ich kann nicht einfach sagen, dass ich mich nie mehr beklagen werde, denn wer weiß das schon!" Ihre Fans wird es freuen, ihr Idol in einer so gelösten Stimmung zu erleben.

