Mitte September haben Britney Spears (39) und ihr Partner Sam Asghari (27) eine erfreuliche Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik gemacht: Die Popikone und der Fitness-Coach haben sich verlobt. Bislang soll es der "Toxic"-Interpretin aufgrund der Vormundschaft allerdings nicht erlaubt worden sein, vor den Traualtar zu treten. Ihrem Vater Jamie Spears (69) wurde jüngst aber die Vormundschaft entzogen. Deshalb will die Musikerin jetzt in Sachen Liebe ganz offenbar keine Zeit mehr verlieren: Britney soll nämlich planen, ihren Sam noch in diesem Jahr zu heiraten!

Das behauptete jetzt zumindest ein Insider aus dem engeren Umfeld der "Lucky"-Interpretin gegenüber Mirror. "Britney und Sam würden gerne auf Hawaii heiraten, dort fühlen sie sich am glücklichsten", betonte der Promi-Experte und verriet das angebliche Hochzeitsdatum: "Britney würde gerne an oder vor ihrem 40. Geburtstag am 2. Dezember heiraten." Somit hätten die Popprinzessin und der Fitnessliebhaber allerdings nur noch etwa zwei Monate Zeit für die Planung ihres großen Tages.

Und bei Britney und Sams Vorhaben dürfte eine zeitige Planung auch ratsam sein – der Insider erklärte nämlich: "Sie planen eine große Party. Es wird das erste Mal seit Jahren sein, dass sich Britney mit ihren Freunden austoben darf." Unter anderem plane die Blondine zahlreiche Promis einzuladen, die sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben – darunter beispielsweise Paris Hilton (40), Madonna (63), Miley Cyrus (28) und auch die Kardashians.

Anzeige

Instagram / britneyspears Sängerin Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige

Getty Images Popstar Britney Spears

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de