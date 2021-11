Das erste Hochzeit auf den ersten Blick-Paar tritt seine Hochzeitsreise an! Während in der vergangenen Staffel die Ehepaare nur innerhalb von Deutschland verreisten, dürfen sich die Teilnehmer der aktuellen Staffel wieder auf eine spannende Zeit im Ausland freuen. Für Selina und Michael ging die Reise auf die kanarische Insel La Palma, wo sie megaromantisch in einem Leuchtturm direkt am Meer nächtigten.

"Besser hätten wir es nicht treffen können", freute sich die Blondine bei der Verkündung des Ziels. In den Flitterwochen angekommen, genoss das Paar seine gemeinsame Zeit sichtlich und tauschte immer wieder Küsse aus. Zudem brachte Selina ihrem Angetrauten ein wenig Kölsch bei. "Ich finde die Sprache halt total geil und ich finde es auch total schön, wenn man dann nach Hause kommt und mit den Schwiegereltern, mit den Freunden, sich ein bisschen auf Kölsch verständigen kann", freute sich der 30-Jährige.

Mit seinem Interesse konnte er bei der Hobbytänzerin auf jeden Fall punkten. "Der Michi ist so süß. Wenn er Kölsch redet, geht einfach mein Herz auf. Dann will ich ihn auch nur noch küssen. Das ist richtig Zucker", verriet Selina. Ein Mann der ihren Dialekt lernen möchte, sei für sie ein absoluter Jackpot.

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

