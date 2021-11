Margarita Nigmatullin lässt sich feiern! Für die ehemalige Köln 50667-Darstellerin stand jetzt ein besonderer Tag an. Sie wurde am 6. November 26 Jahre alt. In einem Kölner Club ließ sie es zusammen mit ihrem Liebsten Marvin Conen (22) und einigen Freunden krachen. Im Netz teilte Maddy nun zahlreiche Eindrücke von der feuchtfröhlichen Sause mit ihren Fans – inklusive eines Po-Blitzers!

Die Fotos, die Maddy auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht hat, lassen erahnen, wie wild die Party war. Die 26-Jährige wählte für diesen Abend ein transparentes Minikleid mit Spitze. Auf einem Bild trägt Marvin sie wortwörtlich auf Händen – und die Influencerin lässt dabei tief blicken. Maddys Kleid rutscht so hoch, dass ihr nackter Po hervorblitzt. Ob sie einen String oder gar nichts unter dem Einteiler trug, bleibt wohl ihr und Marvins Geheimnis.

Die sehr vertraut wirkenden Fotos zeigen einmal mehr, wie glücklich die Laiendarstellerin mit ihrem Freund ist. Inzwischen sind die beiden sogar schon ein Jahr zusammen. "Ich habe mein Glück in dir gefunden", schrieb sie in einem Liebespost Mitte Oktober.

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin bei ihrer Geburtstagsfeier

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin und ihr Freund Marvin Conen

Instagram / marvinconen Margarita Nigmatullin und Marvin Conen

