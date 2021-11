Fast wäre Helene Fischers (37) Karriere anders verlaufen! Die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin ist zweifellos die erfolgreichste Schlagersängerin aller Zeiten. Ihre letzten fünf Alben sicherten sich allesamt die Spitze der deutschen Charts. Zudem kann sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter 17 Echos, ihr Eigen nennen. Hätte Helene am Anfang ihrer Karriere jedoch auf den Ratschlag eines bekannten Schlagerstars gehört, wäre sie nie in die Branche eingestiegen.

In der Sat.1-Show "Helene Fischer – ein Abend im Rausch" erzählte die schwangere Sängerin nun, dass ihr ein bekannter Entertainer während ihrer Ausbildung geraten habe, die Finger von der Schlagerbranche zu lassen. Ob er sie nur warnen wollte oder nicht an ihr Talent geglaubt habe, wisse sie nicht genau. Moderator Steven Gätjen (49) wollte natürlich den Namen des Musikers wissen – und Helene verriet: "Tony Marshall (83). An dieser Stelle einen lieben Gruß!"

Tony ist selbst bereits seit Anfang der 70er-Jahre erfolgreich im Business tätig. Gegenüber Bild nahm der "1000 Mal an dich gedacht"-Interpret Stellung zu Helenes Aussage. "Ich wollte nicht vor der Branche warnen, sondern habe sie wegen ihrer vielen Talente als künftigen internationalen Musical-Star gesehen", erklärte er.

Getty Images Helene Fischer bei der Echo-Verleihung 2018

YouTube / Helene Fischer (Official) Helene Fischer in einem Livestream, Oktober 2021

THÜRINGEN PRESS Tony Marshall in Rust

