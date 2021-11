Neues Gewaltdelikt bei TV-Star Andy Dick (55)! Der "Zoolander"-Darsteller wurde in diesem Jahr von seiner einstigen Verlobten Elisa Jordana verlassen. Anschließend landete er wegen Gewaltexzessen mit seinem On-off-Liebhaber Lucas Crawford in den Schlagzeilen. Wie seine Ex Elisa verriet, seien vor allem die Alkohol- und Drogenexzesse des Schauspielers der Auslöser der Gewalttaten. Nun verletzte Andy seinen derzeitigen Freund bei einem Streit heftig am Kopf und wurde daraufhin erneut verhaftet.

Wie TMZ berichtete, hat der Comedian seinem Freund mit einer Schnapsflasche auf den Kopf geschlagen und an diesem eine blutende Wunde hinterlassen. Um wen genau es sich bei dem Verletzten handelt, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Doch wie kam es zu der Handgreiflichkeit? Angeblich sei ein Streit zwischen den beiden eskaliert. Die Polizei nahm Andy in seinem Haus in L.A. fest, doch nur drei Stunden später kam dieser gegen eine Kaution von umgerechnet 43.600 Euro wieder frei.

Andy geriet nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Bereits zweimal in diesem Jahr griff er seine jeweiligen Partner mit metallischen Gegenständen an. Im Jahr 2019 wurde er sogar zu 14 Tagen im Gefängnis verurteilt, weil er eine Frau sexuell belästigt hatte. Auch mit einer Anklage wegen sexueller Nötigung und einer Straßenschlacht machte er sich bereits einen Namen im Polizeiregister.

Anzeige

Instagram / elisajordana Elisa Jordana und Andy Dick

Anzeige

Getty Images Andy Dick, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Andy Dick, bekannt aus "Sharknado 2"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de