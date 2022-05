Er kommt um einen Prozess herum! Andy Dick (56) machte vor zwei Wochen Schlagzeilen: Denn der TV-Star kam zum wiederholten Mal in Untersuchungshaft. Nachdem er erst vor einem halben Jahr wegen Körperverletzung mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, ging es diesmal um Vorwürfe sexueller Nötigung. Doch zu einer Anklage kam es in diesem Fall anscheinend nicht – der Mann zog seine Anzeige nämlich zurück!

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtete, gehe es um einen Vorfall, der sich in einem Wohnwagen-Park im kalifornischen Ort Irvine zugetragen haben soll. Die Ermittlungen seien jedoch ins Stocken geraten, wie der Sheriff von Orange County Scott Steinle berichtete: "Das Opfer wollte sich nicht an den Untersuchungen beteiligen, die aus diesem Grund eingestellt werden müssen."

Dass sich die Beweisaufnahme schwierig gestalten würde, hatte sich bereits abgezeichnet: Denn der zuständige Staatsanwalt hatte schon vermeldet, dass nicht ausreichend starke Indizien vorliegen würden. Er hatte den Fall daher an den Sheriff zurückgegeben.

