Kommt Andy Dick (55) also doch noch unter die Haube? Der Comedian hat sich im Februar mit seiner 23 Jahre jüngeren Partnerin Elisa Jordana verlobt. Eigentlich wollte das Paar nicht lange fackeln und sich schon am Valentinstag im Rahmen von Elisas YouTube-Show "Kermit and Friends" das Jawort geben. Damals war der Bräutigam allerdings nicht aufgetaucht und amüsierte sich stattdessen mit einer anderen Frau. An den Hochzeitsplänen hat sich laut Elisa aber trotzdem nichts geändert.

Gegenüber Page Six erklärte die 32-Jährige, dass der Antrag keinesfalls ein Scherz gewesen sei und sie nach wie vor Mann und Frau werden wollen – und das trotz der Turbulenzen beim ersten Versuch. "Wir arbeiten an unserer Beziehung. Also solange nichts Seltsames passiert, wird es zur Hochzeit kommen", betonte die zukünftige Mrs. Dick. Einen genauen Termin hat sie aber noch nicht im Auge: "Meine Mutter kommt im Juni zu meinem Geburtstag – also hoffentlich dann."

Obwohl er sie damals am Traualtar hat stehen lassen, machte Elisa ihrem Andy am Valentinstag eine flammende Liebeserklärung: "Du bringst mich zum Lachen, du unterhältst mich. Ich weiß, dass mir mit dir nie langweilig wird." Am meisten an ihm liebe sie, dass er immer versuche, Spaß zu haben – egal, was los ist.

Instagram / elisajordana Elisa Jordana und Andy Dick

Instagram / elisajordana Elisa Jordana im Dezember 2020

Michael Buckner/Getty Images Andy Dick, 2013

