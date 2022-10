Einbruch und Diebstahl: Comedian Andy Dick wurde verhaftet!

Was hat sich Andy Dick (56) nur dabei gedacht? Der Schauspieler sorgte in den vergangenen zwölf Monaten für negative Schlagzeilen: Im November 2021 wurde er verhaftet, weil er einem Freund während eines Streits mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen hatte. Im Mai dieses Jahres wurden dann Vorwürfe wegen sexueller Nötigung laut – zu einer Anklage kam es aber nicht. Nun ist der Comedian erneut auffällig geworden: Andy wurde wegen Verdachts auf Diebstahl und Einbruch festgenommen und befindet sich nun in Haft.

Wie TMZ berichtete, muss sich der "Zoolander"-Darsteller vor Gericht verantworten: Er sei in ein Haus eingebrochen, habe aus der Garage Elektrowerkzeug geklaut und hätte sogar vor der Polizei flüchten wollen. Obwohl die Beamten den Schauspieler auf frischer Tat dabei ertappt hatten, plädierte Andy auf unschuldig. Momentan wartet der Comedian nur noch darauf, gegen Kaution freigelassen zu werden. Diese beläuft sich auf rund 51.000 Euro.

Der Anwalt des 56-Jährigen ist guter Dinge, den Fall zugunsten des Schauspielers ausgehen lassen zu können. Er sei der Meinung, dass noch zusätzliche Fakten ans Licht kommen werden, die seinen Mandanten entlasten sollen. Trotz seiner zweiten Verhaftung binnen sechs Monate stehen Andys Chancen laut dem Pflichtverteidiger gut.

Getty Images Andy Dick, Schauspieler und Comedian

Getty Images Andy Dick bei "Light Up The Blues" im Mai 2016

Getty Images Andy Dick im Februar 2015

