Rührender Post von Gavin Rossdale (56)! Der Bush-Frontmann gewährt seinen Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in sein Leben. Neben Fotos von Auftritten postet er gelegentlich auch Aufnahmen seiner Kinder. So emotional wie in seinem neuen Post wird der Musiker dabei jedoch nur selten. Darin schreibt er über seinen besten Freund Murphy Jensen – der ehemalige Tennisprofi hatte kürzlich einen Herzinfarkt erlitten...

"Das Leben ist kostbar. Es waren ein paar verrückte Wochen", begann Gavin seinen Instagram-Beitrag. Zu einem gemeinsamen Foto mit dem Ex-Sportler schrieb er weiter: "Unser bester Freund Murphy Jensen war kurz davor, diese Welt zu verlassen [...]. Es geht ihm wieder gut und wir sind so erleichtert." Murphys Ärzte seien absolute Helden, betonte der Sänger.

Kurz zuvor hatte auch Murphy sich zu dem einschneidenden Erlebnis geäußert. "Vor elf Tagen hat sich mein Leben für immer verändert, als ich beim Tennisspielen einen plötzlichen Herzstillstand erlitt", schrieb er auf seinem Profil, kurz nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde. In dem Beitrag bedankte sich der 53-Jährige für jeden, der für ihn gebetet hat.

Getty Images Gavin Rossdale im September 2019

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale im Jahr 2020

Getty Images Murphy Jensen, 2009

