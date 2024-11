So beeinflusste Gwen Stefanis Scheidung ihre drei Söhne

Die Sängerin Gwen Stefani (55) veröffentlichte am 15. November ihr neues Soloalbum "Bouquet", in dem sie offen über ihre Vergangenheit und die Folgen ihrer Scheidung von Gavin Rossdale (59) singt. In einem Interview mit People stellt sie klar: Trotz der schmerzlich erlebten Trennung möchte sie ihre drei gemeinsamen Söhne Kingston, Zuma und Apollo schützen und ihnen gegenüber respektvoll bleiben. Sie erzählt auch, dass sie beim Schreiben des Albums alles offenlegte, betont jedoch, dass ihre Kinder wüssten, was "wirklich und wahr" sei. Durch ihre Musik teilt sie ihre persönlichen Erfahrungen mit ihren Fans und hofft, anderen in ähnlichen Situationen Mut zu machen.

In ihrem neuen Song "Somebody Else's" setzt sich Gwen zum Beispiel intensiv mit den Herausforderungen nach der Trennung auseinander. Mit eindringlichen Textzeilen wie "Du bist jemand anderes, und es bricht mir nicht einmal das Herz" verarbeitet sie die schwierige Zeit in ihrer vorherigen Beziehung. Sie beschreibt Gefühle von Manipulation und wie sie sich letztendlich daraus befreien konnte. Über ihren kreativen Prozess sagt sie: "Ich habe die Songs empfangen. Ich sitze im Studio und arbeite daran, aber woher kommt das alles? Woher kommt die Inspiration? Woher kommen diese Worte? Sie kommen zu mir, aber sie werden mir gegeben." Gwen selbst sei in einem liebevollen Elternhaus aufgewachsen, in dem ihre Eltern ihr eine perfekte Vorstellung von Liebe und Familie vermittelt hätten. Diesen Kindheitstraum, so erzählt sie, wollte sie in ihrer Ehe wiederfinden. Die Realität sah jedoch anders aus, was ihr das Herz gebrochen habe.

Gwen, die seit 2021 glücklich mit dem Country-Sänger Blake Shelton (48) verheiratet ist, findet in ihrer neuen Partnerschaft Halt und bezeichnet ihn als das "Wunder", das ihr geholfen habe, ein neues Leben aufzubauen. Sie erinnert sich an das liebevolle Vorbild ihrer Eltern, die sich im Alter von 15 Jahren kennenlernt und ihr und ihren Geschwistern immer das Gefühl gegeben hätten, alles für sie zu sein. "Als meine Familie zerbrach, wusste ich nicht, was ich tun oder wie ich meine Kinder schützen sollte. Und ich arbeite immer noch daran", gibt sie offen zu. Gwen Stefani war 20 Jahre mit Gavin Rossdale verheiratet. 2015 gaben die beiden ihre Trennung bekannt, 2016 folgte die Scheidung. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Kingston (17), Zuma (15) und Apollo (9).

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale im November 2009

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, April 2024

