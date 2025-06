Gavin Rossdales Freundin erinnert Fans an Ex Gwen Stefani

Bei dem Bild fragen sich sicher viele Fans, ob sie doppelt sehen. Gavin Rossdale (59) feiert den Jahrestag mit seiner Partnerin Xhoana Xheneti und postet zu dem Anlass ein Foto der beiden auf Instagram mit den Worten "Happy 2 – liebe dich". Doch den Followern fällt etwas ganz anderes auf: Xhoana sieht Gavins Ex-Frau Gwen Stefani (55) zum Verwechseln ähnlich. Unter dem Bild posten viele User Kommentare wie: "Ich war für eine Sekunde verwirrt, da musste ich zweimal hinschauen." Andere machen sich einen Spaß aus der Ähnlichkeit und schreiben in Anspielung auf Gwens frühere Band No Doubt: "Hat er einen Typ? No Doubt!"

Mit Gwen war Gavin von 2002 bis 2016 verheiratet. Nach der Trennung fand der Bush-Frontmann im Frühjahr 2024 mit Xhoana eine neue Liebe. Die beiden machten ihre Beziehung im Netz mit einem verliebten Bild öffentlich. Dazu schrieb der Musiker: "Endlich hatte ich ein Geburtstagsessen mit meinem Mädchen. Ein Jahr voller Magie." Die beiden haben einen großen gemeinsamen Nenner: die Rockmusik. Genau wie ihr Gavin ist die gebürtige Albanerin Rockmusikerin. In der Vergangenheit arbeitete sie schon mit Größen des Genres wie unter anderem Korn zusammen.

Zu Gwen scheint Gavin aber auch nach der Scheidung ein gutes Verhältnis zu haben. Immerhin haben die beiden drei gemeinsame Kinder – ihre Söhne Kingston (19), Zuma (16) und Apollo (11). An ihre gemeinsame Zeit erinnert sich der 59-Jährige gerne, wie er in einem Interview mit dem Podcast "Dinner's on Me" im März verriet. Vor allem die Anfangszeit mit den Kindern ist ihm in Erinnerung geblieben: "Es waren aufregende Zeiten. [...] Gwen hat ein wunderschönes Kinderzimmer gestaltet. Das Haus war voller fantastischer Erinnerungen." Genau wie Gavin ist aber auch Gwen mittlerweile weitergezogen: Sie ist heute mit Country-Sänger Blake Shelton (48) verheiratet und offenbar glücklich.

Anzeige Anzeige

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale und Xhoana Xheneti im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani und Gavin Rossdale, Oktober 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige