Nach Trauerzeit: Gavin Rossdale adoptiert einen neuen Hund

Gavin Rossdale (59) hat mit einer freudigen Nachricht für Begeisterung bei seinen Fans gesorgt: Der Sänger der Band Bush hat einen neuen Vierbeiner in seine Familie aufgenommen. Auf Instagram stellte er die schwarze Fellnase mit weißem Brustfleck vor. "Bitte begrüßt Kaya – die neueste Ergänzung unserer Familie", schrieb er unter dem Post. Der Hund wurde vor wenigen Tagen aus einem Tierheim im Osten von Los Angeles geholt und hat sich offenbar schon bestens eingelebt. Gavin teilte mit, dass insbesondere seine drei Söhne Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (11) überglücklich über das neue Familienmitglied sind. "Wir lieben ihn. Er ist nun zu Hause."

Mit der Adoption von Kaya wendet sich Gavin wieder den schönen Seiten des Lebens zu, nachdem er in den letzten Monaten einige schwere Verluste verkraften musste – darunter der Tod seines geliebten Pomeranians Chewy im Januar 2024. Damals beschrieb er den plötzlichen Abschied von seinem langjährigen Begleiter als "unheimlich schmerzlich" und betonte, wie leer das Haus ohne ihn wirke. Sein Instagram-Post, in dem er schwärmte: "Er war mein absolut kleiner, flauschiger bester Freund", berührte dabei die Herzen seiner Fans. Kaya bringt nun frischen Wind ins Leben des Musikers und seiner Familie. Auch Gavins Freundin, die albanische Sängerin Xhoana Xheneti, zeigte sich begeistert und kommentierte unter dem Hundepost: "Wir lieben ihn so sehr!"

Die Adoption des neuen Hundes ist nicht nur ein Freudenmoment, sondern auch ein weiterer emotionaler Schritt in einer ohnehin intensiven Zeit für Gavin. Neben der Trauer um seinen Hund hatte der Sänger erst kürzlich seine Mutter Barbara verloren und öffentlich von ihr Abschied genommen. Mit der Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner drei Söhne aus der Ehe mit Gwen Stefani (55) und nicht zuletzt seiner Lebensgefährtin Xhoana scheint Gavin jedoch einen Weg gefunden zu haben, sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Seine Tierliebe ist dabei ein wichtiger Teil seines Lebens, wie er schon damals betonte: "Liebe deine Tiere. Liebe deine Menschen. Liebe dich selbst."

Getty Images Gavin Rossdale, American Music Awards 2022

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinen Kindern Apollo, Daisy, Zuma und Kingston

