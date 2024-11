Beziehung mit Blake war für Gwen Stefani Wendepunkt im Leben

Gwen Stefani (55) hat offenbart, wie ihr Partner Blake Shelton (48) ihr eine "zweite Chance im Leben" gegeben hat, nachdem sie nach der Scheidung von Gavin Rossdale (59), dem Vater ihrer drei Söhne Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10), am Boden zerstört war. Sie beschreibt die Begegnung mit dem Countrystar Blake im Gespräch mit The Guardian als einen Wendepunkt in ihrem Leben, der es ihr ermöglicht habe, die "Katastrophe" ihrer gescheiterten Ehe zu überstehen.

Die beiden lernten sich kennen, als sie gemeinsam an der TV-Show The Voice arbeiteten. Gwen äußerte, dass Blake ihr die Kraft gegeben habe, weiterzumachen, nachdem ihre 12-jährige Ehe zerbrochen war. Sie schwärmte auch davon, wie die gemeinsame Leidenschaft für das Gärtnern ihre Beziehung zu Blake gestärkt habe, besonders während der Pandemie. Ein alter Garten in Oklahoma, den sie gemeinsam entdeckten, inspirierte sie zum Liebeslied "Purple Irises" über die Beständigkeit und den Wunsch, die neu gefundene Liebe zu bewahren.

Das Paar heiratete im Jahr 2021 und ist seitdem mit ihren Söhnen eine glückliche Patchworkfamilie. Gwen erzählte People, dass ihr Kindheitstraum immer gewesen sei, eine Ehe und Familie wie die ihrer Eltern zu haben, die sich mit 15 Jahren kennenlernten und ihr Leben lang zusammenblieben. "Als dieser Traum völlig ruiniert wurde, wusste ich nicht, wie ich weitermachen sollte", gestand sie. "Aber Gott hat diesen anderen Menschen geschickt, um mich zu lieben."

Getty Images Gavin Rossdale und Gwen Stefani im November 2010

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani, Musiker

