Xhoana erscheint mit Gavin Rossdale in Fetzen-Look auf Event

Gavin Rossdale (59) und seine Partnerin Xhoana Xheneti hatten am Sonntag, dem 10. November, einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich. Anlässlich der MTV EMAs schmiss sich die Freundin des britischen Musikers aber nicht etwa in ein Abendkleid, sondern wählte einen Look, der mächtig für Aufsehen sorgte: Xhoana trug ein schwarzes durchsichtiges Oberteil, das durch einige Cut-Outs zerrissen wirkte. Dazu kombinierte sie einen figurbetonten Rock, der ebenfalls transparent war, sowie schwarze Lederstiefel und dazu passende Handschuhe.

Gavin kleidete sich in ein Outfit, das zwar weniger gewagt war, dafür aber mit dem seiner Liebsten abgestimmt. Der Bush-Frontmann wählte ein T-Shirt, das aus durchsichtigem Stoff bestand und kombinierte dazu eine lockere schwarze Hose sowie dunkle Sketchers. Während seines Red-Carpet-Auftritts lächelte das Paar selbstbewusst und posierte gekonnt vor den Fotografen – und vor allem dem Sänger stand die Freude buchstäblich ins Gesicht geschrieben, denn ein breites Grinsen umspielte seine Lippen.

Gavin machte die Beziehung mit seiner Xhoana im Frühjahr 2024 öffentlich: Auf Instagram teilte das Rockbandmitglied einen Schnappschuss mit seiner Herzdame. "Endlich hatte ich ein Geburtstagsessen mit meinem Mädchen. Auf ein Jahr voller Magie für dich", kommentierte er das Pärchenfoto. Bevor er mit der gebürtigen Albanerin zusammenkam, war der Songwriter von 2002 bis 2016 mit Gwen Stefani (55) verheiratet. Mit ihr hat Gavin drei gemeinsame Söhne namens Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (10). Zudem hat er mit Modedesignerin Pearl Lowe eine Tochter, die Daisy (35) heißt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Gavinn Rossdale, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinen Kindern Apollo, Daisy, Zuma und Kingston

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige