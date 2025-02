Gavin Rossdale trauert um seine verstorbene Mutter Barbara

Gavin Rossdale (59), der Sänger der Band Bush, hat mit einer rührenden Nachricht auf Instagram den Verlust seiner Mutter Barbara bekannt gegeben. Barbara verstarb am Dienstag, dem 28. Januar, um 17 Uhr nach einem langen und schmerzhaften Kampf, wie Gavin erklärte. "Es ist schwer, in Worte zu fassen, welches Band wir hatten und welche Lücke sie hinterlässt. Die Welt fühlt sich einsamer an", schrieb er, begleitet von Fotos seiner Mutter. Auch sein ältester Sohn Kingston (18) teilte die Trauer öffentlich und schrieb: "Ich werde dich für immer lieben, Oma."

Barbara stammte ursprünglich aus Schottland und war bis zu ihrem Tod mit Gavins Vater Douglas verheiratet. Gemeinsam hatten sie Gavin und dessen ältere Schwester Lorraine. In seinem Post schrieb Gavin weiter, dass er Trost in der Idee finde, geliebte Menschen weiterhin im Herzen zu tragen: "Ich weiß, dass sie immer bei mir ist, denn so ist das mit der Liebe und dem Verlust. Wir haben diejenigen bei uns, die wir lieben, aber nicht sehen können. Das ist mein Trost."

Gavin selbst ist nicht nur als Musiker erfolgreich, sondern auch Vater von vier Kindern aus zwei unterschiedlichen Beziehungen: Kingston und seine Brüder Zuma (16) und Apollo stammen aus seiner Ehe mit Gwen Stefani (55), die Tochter Daisy (36) aus einer früheren Partnerschaft. Seit 2024 ist er mit der albanischen Sängerin Xhoana Xheneti liiert, mit der er seine Beziehung größtenteils privat hält.

Getty Images Gavin Rossdale, American Music Awards 2022

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale und Xhoana Xheneti im Februar 2024

