Gavin Rossdale erinnert sich gerne an Ehe mit Gwen Stefani

Gavin Rossdale (59) sprach nun fast zehn Jahre nach der Trennung von Gwen Stefani (55) über die gemeinsame Zeit. Im Podcast "Dinner's on Me" teilte der ehemalige "Bush"-Frontmann persönliche Erinnerungen an ihre Ehe und ihr damaliges Zuhause in Los Angeles. "Es war eine aufregende Zeit", schwärmte Gavin und beschrieb, wie sie dort ihre ersten Jahre als Eheleute und Eltern von Kingston (18), Zuma (16) und Apollo (11) verbrachten. Besonders beeindruckt zeigte er sich von Gwens Einrichtungstalent: "Gwen hat ein wunderschönes Kinderzimmer gestaltet. Das Haus war voller fantastischer Erinnerungen."

Während Gavin die schönen Momente hervorhob, äußerte er sich auch über die turbulente Zeit nach der Trennung und die Unterstützung, die er in dieser Phase erhielt. Sein guter Freund, der Schauspieler Jack McBrayer, sei ihm eine große Hilfe gewesen: "Seit meiner Scheidung kommt Jack zu jedem Weihnachten und Thanksgiving, das ich mit meinen Kindern feiere." Trotz der Unterstützung gestand er, dass die Trennung nicht einfach war. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals scheiden lassen würde", gab er zu. Besonders seinen Kindern hätte er die Turbulenzen lieber erspart. "Es machte keinen Spaß, aus einem zerbrochenen Zuhause zu kommen. Für Kinder kann das ziemlich belastend sein", resümierte er voller Reue.

Bereits in früheren Interviews sprach Gavin darüber, wie sehr seine eigene Kindheit davon geprägt war, dass seine Eltern mehrfach heirateten und er mit den Folgen einer zerrütteten Familie aufwachsen musste. Umso schwerer fiel ihm das Scheitern seiner eigenen Ehe mit Gwen. Dennoch betont Gavin immer wieder, dass er niemals schlecht über seine Ex-Frau sprechen würde – nicht zuletzt aus Rücksicht auf ihre drei gemeinsamen Söhne. Heute ist der Sänger mit der Künstlerin Xhoana Xheneti liiert, während Gwen seit 2021 mit Country-Star Blake Shelton (48) verheiratet ist.

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale mit seinen Kindern Apollo, Daisy, Zuma und Kingston

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

