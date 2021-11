Liz Kaeber (29) demonstriert ihr Liebesglück! Zwar fand die gelernte Krankenschwester im Jahr 2015 bei Der Bachelor in Rosenkavalier Oliver Sanne (35) nicht ihren Traummann, dafür aber weniger Jahre später in Nick Maerker. Vor drei Jahren schwor sich das Paar sogar bei einer traumhaften Open-Air-Zeremonie die ewige Treue. An ihren Gefühlen scheint sich seit der Trauung nichts verändert zu haben. Im Netz teilte Liz nun süße Paarfotos von sich und ihrem Mann!

Via Instagram postete die 29-Jährige zwei neue Schnappschüsse aus ihrem Pärchenurlaub auf Mauritius. Dort konnten Nick und Liz augenscheinlich kaum die Finger voneinander lassen. Knutschend und turtelnd sind die beiden zu sehen. "Für immer du", schrieb die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin zu den niedlichen Bildern. Auch ihr Gatte scheint von den Aufnahmen begeistert zu sein und meldete sich in den Kommentaren zu Wort. "Ehefrau", schrieb er, zusammen mit einem Herz-Emoji.

Trotz all ihrer Verbundenheit tragen die Turteltauben aber auch nach der Hochzeit weiterhin unterschiedliche Familiennamen. "Auch wenn das einige sicher nicht verstehen können, war es für mich nicht denkbar, meinen Nachnamen zu ändern", stellte die Influencerin klar. Da beide eine enge Bindung zu ihren Familien haben, wollte sich niemand von seinem Namen trennen.

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber im Juli 2021 auf Ibiza

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Instagram / nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber

