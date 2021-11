Die Gewinnsumme hat sich wieder erhöht! In der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge kämpfen Promi-Duos um die Siegerprämie von 100.000 Euro. Der Haken: Bei jeder Challenge, die die Stars vergeigen, wird ihnen Geld abgezogen. Kurz vor dem Finale waren nur noch 52.000 Euro im Pott. In der aktuellsten Folge hatte der Cast rund um Walentina Doronina und Christin Queenie die Chance, bei einem Game diesen wieder aufzustocken: Die Teilnehmer erspielten stolze 10.500 Euro zurück!

Dabei war diese Challenge mal wieder eine große Herausforderung. In schwindelerregender Höhe musste man freischwingende Säcke zu sich auf das Podest ziehen. Je weiter der Sack entfernt war, desto mehr mussten sich die gesicherten TV-Bekanntheiten vorlehnen und riskieren, runterzufallen. Ihr Teampartner konnte sie lediglich mit einem Seil davor schützen. Die absoluten Abräumer des Tages war das Bachelor in Paradise-Paar Christina Grass (33) und Marco Cerullo (33). Sie schafften es als einzige, alle drei Beutel zu sichern und brachten damit 4.500 Euro zurück in den Geldtopf.

Die anderen drei Teams rund um Gina Beckmann und Cedric Beidinger konnten jeweils 2.000 Euro erspielen. Auch die zuvor ausgeschiedenen Kandidaten Marlisa und Fabio durften antreten, obwohl sie keine Chance mehr auf den Sieg haben. Im Finale können jetzt also wieder 62.500 Euro kassiert werden.

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Marco Cerullo und Christina Grass, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Cedric Beidinger und Gina Beckmann, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Beer Mrs.Marlisa und Fabio de Pasquale, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de