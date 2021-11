Bei Das Traumschiff herrscht wieder einmal Promi-Alarm. In der Weihnachtsfolge am zweiten Weihnachtstag können sich die Fans der Serie auf ein Wiedersehen mit Harald Schmidt (64), alias Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle, freuen. Außerdem werden Collien Ulmen-Fernandes (40) als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado und Bülent Ceylan (45) und Özcan Cosar (40) in Gastrollen mit an Bord sein. Aber auch an Neujahr kann die ZDF-Serie mit Promigästen aufwarten.

Wie das ZDF bekannt gab, wird Sarah Engels (29) in der Folge am 1. Januar wieder in ihrer Rolle als Kabinen-Stewardess Tanja Lohmaier bei "Das Traumschiff" zu sehen sein. Außerdem wagt sich Influencerin Caro Daur (26) auf das TV-Schiff. Sie wird die Schauspielerin Paulina Winter spielen. In dieser Ausgabe geht es für die Schiffscrew nach Namibia.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag können sich die Fans aber nicht nur über eine neue reguläre Folge, sondern auch über ein anschließendes "Das Traumschiff"-Special freuen. Die Kultserie feiert in diesem Jahr nämlich ihr 40. Jubiläum. Zu diesem Anlass schwelgen Schauspieler und Produzenten in der Spezialausgabe in Erinnerungen.

