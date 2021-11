Serkan Yavuz (28) traut Karina Wagner (25) nicht! Die beiden TV-Bekanntheiten suchen momentan bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Viele Männer in der Villa haben Interesse an der brünetten Beauty – vor allem der diesjährige Bachelorette-Boy Gustav Masurek (32). Sie wiederum sieht den 32-Jährigen bisher eigentlich eher als Kumpel – trotzdem gab die 25-Jährige Gustav in der vergangenen Folge eine Rose. Deshalb steht für Serkan fest: Karina spielt ein falsches Spiel!

In der aktuellen Folge, die auf RTL+ abrufbar ist, lässt Serkan die Geschehnisse des Abends Revue passieren. Weil Karina zuvor noch mit dem Neuzugang Zico Banach (30) geflirtet hatte, war der Wahlkölner überrascht, dass Gustav ihre Schnittblume bekommen hat: "Die Frau hat gar keinen Plan, was sie tut. Sie labert einfach scheiße", machte er seinem Ärger Luft. Er vermutet sogar, dass die Lüneburgerin sich dadurch Sendezeit und ihren Platz in der Villa sichern wolle. "Gustav tut mir in dem Moment leid und ich denke, er baut langsam Gefühle auf. Er ist der Nächste, der verarscht wird", erklärte Serkan weiter.

Daraufhin suchte er das Gespräch mit Gustav und offenbarte ihm seine Gedanken: "Sie spielt zu hundert Prozent mit dir und du wirst auf die Schnauze fallen. Sie gibt dir Hoffnung und das wird im Leben nicht funktionieren." Serkan sei sich sicher, dass aus Karina und Gustav kein Paar werden würde. Natürlich bekam das auch Niko Grieserts (31) Rosenanwärterin mit. "Wie kannst du darüber urteilen, du kennst mich doch gar nicht?", schnauzte sie ihn an. Sie habe ein gutes Gefühl bei Gustav, brauche jedoch etwas mehr Zeit, um sich zu öffnen.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

