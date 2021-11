Lydia Hearst (37) rockt schwanger den roten Teppich! Das Model ist mit seinem ersten Kind schwanger. Auch das Geschlecht ist schon bekannt: Die Beauty und ihr Ehemann Chris Hardwick werden Eltern einer Tochter. Nach der Schwangerschaftsverkündung präsentierte Lydia ihre wachsende Kugel bereits mehrfach auf Events. Bei ihrem neuesten Red-Carpet-Auftritt muss man aber schon ganz genau hinsehen, um eine Wölbung zu erkennen.

Lydia und ihr Ehemann besuchten jetzt zusammen die "Baby2Baby"-Gala in West Hollywood. Natürlich schritten sie auch zusammen über den – in diesem Fall – schwarzen Teppich. Die 37-Jährige trug ein figurbetontes Kleid in Schwarz, das in einer pinkfarbenen Schleppe endete. Von vorn war von ihrem Babybauch absolut nichts zu erkennen, im Profil war die Kugel dann aber doch sichtbar.

In welcher Schwangerschaftswoche Lydia sich genau befindet, ist nicht bekannt. Der errechnete Entbindungstermin ist aber schon Anfang des kommenden Jahres. "Wir sind mehr als begeistert! Wir haben uns schon so lange eine Familie gewünscht und sind so aufgeregt", äußerte die 37-Jährige kürzlich ihre Vorfreude auf ihren Nachwuchs.

Anzeige

Getty Images Chris Hardwick und Lydia Hearst, November 2021

Anzeige

OConnor/AFF-USA.com / MEGA Lydia Hearst, November 2021

Anzeige

Actionpress / Xavier Collin / Image Press Agency Lydia Hearst, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de