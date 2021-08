Lydia Hearst ist überglücklich! Die US-Amerikanerin ist seit einigen Jahren nicht nur als Model, sondern vor allem auch als Schauspielerin erfolgreich. Sie wirkte in Filmen wie "The Barber" und "Condemned" mit – außerdem war sie in einer Folge von Gossip Girl zu sehen. Doch auch privat läuft es ziemlich rund. Lydia ist seit 2016 mit dem Moderator Chris Hardwick verheiratet. Jetzt erwartet das Paar sein erstes Kind!

Wie Lydia und Chris gegenüber Just Jared bestätigten, werden sie bald Eltern. Der errechnete Entbindungstermin ist Anfang des nächsten Jahres: "Wir sind mehr als begeistert! Wir haben uns schon so lange eine Familie gewünscht und sind so aufgeregt." Weitere Details behielten die beiden allerdings erst mal für sich. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, ist demnach nicht bekannt.

Wie glücklich Lydia und Chris miteinander sind, machten sie erst vor wenigen Tagen im Netz deutlich. Anlässlich ihres fünften Hochzeitstags am 20. August widmete der 49-jährige Komiker seiner Liebsten einen rührenden Instagram-Post. Darin schrieb er: "Fünf Jahre. Du bis die absolut Beste. [...] Ich liebe dich so, so, so sehr."

Anzeige

Getty Images Chris Hardwick und Lydia Hearst im Juli 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Lydia Hearst, Model

Anzeige

Getty Images Chris Hardwick und Lydia Hearst, US-amerikanische TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de