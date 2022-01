Süße Neuigkeiten von Lydia Hearst (37) und ihrem Mann Chris Hardwick! Im August des vergangenen Jahres verkündete das Model, dass es sein erstes Kind erwartet. Zwei Monate später gab die Schauspielerin voller Freude das Geschlecht ihres Babys bekannt: Sie und der Moderator bekommen ein Mädchen. Nun meldete sich der Filmstar erneut mit schönen News bei seinen Fans: Lydia und Chris sind jetzt Eltern geworden!

"Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir erfahren haben, dass wir schwanger sind, und jetzt ist sie da!", gab die 36-Jährige auf Instagram bekannt. Ihre Tochter, die auf den Namen Dimity Facente Hearst-Hardwick hört, habe sie am 29. Januar geboren. "Ich fühle mich so gesegnet und bin unendlich dankbar. Das Leben hat uns dich geschenkt, Dimity. Wir werden dich für immer lieben", schwärmte die frischgebackene Mutter.

Wie Chris bereits am Sonntag auf Instagram bekannt gab, kam seine kleine Tochter früher zur Welt als geplant. "Ursprünglich war die Entbindung für den 9. Februar geplant, aber die Entwicklung des Babys war ins Stocken geraten", teilte der 50-Jährige mit.

Anzeige

Getty Images Chris Hardwick und Lydia Hearst, November 2021

Anzeige

OConnor/AFF-USA.com / MEGA Lydia Hearst, November 2021

Anzeige

Getty Images Chris Hardwick und Lydia Hearst im Oktober 2021 in Pacific Palisades

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de