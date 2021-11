Claudia Schiffer (51) hat es immer noch drauf! Die gebürtige Deutsche, die schon lange mit ihrer Familie in England lebt, zählt bis heute zu den erfolgreichsten Models jemals. Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte die Beauty in den 1990er-Jahren, als sie für alle großen Marken vor der Kamera stand und über die Laufstege schwebte. Inzwischen konzentriert die Powerfrau sich mehr auf ihre Familie – ihre öffentlichen Auftritte sind seltener geworden. Doch auf einem Red Carpet bewies Claudia jetzt: Sie weiß immer noch, wie man alle Blicke auf sich zieht...

Die 51-Jährige besuchte am Montagabend die UK-Premiere des brandneuen Streifens "Silent Night" in London. Claudia legte in ihrem floralen Maxi-Dress und Lederstiefeln einen atemberaubenden Auftritt hin. Absoluter Hingucker war neben ihrem berühmten strahlenden Lächeln aber auch ihr XXL-Dekolleté. Sicherlich hat sich so mancher Kopf nach dieser Erscheinung umgedreht...

Der Cast von "Silent Night" kann sich wirklich sehen lassen! Die Hauptrollen spielen unter anderem Fluch der Karibik-Star Keira Knightley (36) und Johnny Depps (58) Tochter Lily-Rose Depp (22). Bei dem Streifen handelt es sich um einen Horrorfilm, der in der Weihnachtszeit spielt – er erscheint in ein paar Wochen.

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer bei der UK-Premiere von "Silent Night"

Anzeige

Getty Images Claudia Schiffer bei der UK-Premiere von "Silent Night"

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de