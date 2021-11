Ashley Graham (34) wartet nicht auf der Couch auf die Geburt ihrer Zwillinge. Das Model verriet im Sommer, dass es rund anderthalb Jahre nachdem sein Sohn Isaac das Licht der Welt erblickt hat, wieder schwanger ist. Auf diese Überraschung folgte direkt eine weitere, denn Ashley bekommt nicht nur ein weiteres Kind, sondern doppelten Nachwuchs. Die Twins könnten zwar jeden Augenblick zur Welt kommen, doch ausruhen und sich bis dahin auf die faule Haut legen – das kommt für die Amerikanerin nicht infrage.

Während die Fans sehnsüchtig darauf warten, dass die 34-Jährige endlich ihre Babys auf der Welt begrüßen darf, lässt sie offenbar alles entspannt auf sich zukommen und wartet den großen Moment geduldig ab. Auch ein abendliches Training steht deshalb weiterhin auf dem Programm. In ihrer Instagram-Story zeigt sich Ashley im Gym, wo sie fleißig sportelt. Sie stemmt Gewichte, hält sich gekonnt in der Squatposition und balanciert auf Blöcken. Ihr XXL-Babybauch scheint die Brünette dabei nicht im Geringsten zu stören. "Mama trainiert noch immer – los geht's Mamas", feuert sie sich selbst und alle anderen Muttis unter ihren Followern zum Trainieren an.

Zuletzt hatte die Plus-Size-Beauty bereits ein paar Einblicke in ihre Sportroutine gegeben. Mitte Oktober teilte sie einige Clips, in denen sie beim ausgiebigen Stretching zu sehen ist. Viele Fans hatten dabei aber nur Augen für die runde Kugel an ihrer Körpermitte – die präsentierte Ashley nämlich bauchfrei.

Instagram / ashleygraham Model Ashley Graham

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Oktober 2021

