Ashley Graham (33) hat den Countdown zur Geburt eingeläutet! Das Model erwartet derzeit zum zweiten Mal und gleich doppelt Nachwuchs: Nach Sohnemann Isaac (1) werden die Beauty und Ehemann Justin Ervin jetzt sogar Eltern von Zwillingen. Dem Bauch der 33-Jährigen nach zu schließen steht die Entbindung bereits kurz bevor – und in der Zeit bis dahin hält sich Ashley mit jeder Menge Stretching mobil und fit!

Via Instagram veröffentlichte die US-Amerikanerin kürzlich einige Momentaufnahmen, darunter ein Video. Der Clip zeigt Ashley auf Knien und den Unterarmen, wie sie sich langsam dehnt – doch durch ihren großen Bauch wird das Stretching offenbar ziemlich kompliziert. Ihre Fans sind begeistert von den Einblicken in den Alltag der werdenden Mama. "Du siehst wie immer wunderschön aus", lautet beispielsweise eines der Komplimente in der Kommentarspalte.

Die Zwillingsschwangerschaft scheint für Ashley nicht gerade einfach zu sein. Vor einigen Tagen teilte sie ein Bild mit ihrer Community, das sie in Kompressionsstrümpfen zeigt. Zudem verriet die Brünette, dass ihr Bauch inzwischen ganz schön schwer sei.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Oktober 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham in Kompressionsstrümpfen

