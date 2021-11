Am 20. November startet auf Joyn eine neue Reality-Serie: In "Mario Novembre – auch das noch" wird der deutsche TikTok-Megastar Mario Novembre (21), wie der Titel schon sagt, in seinem Alltag als Influencer, Musiker und Schauspieler begleitet. Mit Promiflash hat der Stuttgarter über sein neuestes Projekt geplaudert und verraten, dass seine Fans ihn diesmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen werden. "Es wird auf jeden Fall viel privater. Klar, ich nehme auf Social Media die Leute schon sehr krass mit, aber in der Reality-Serie sieht man noch mal viel besser, wie ich lebe – gerade auch mit meiner Familie zusammen", teaserte der "Lautlos"-Interpret an.

