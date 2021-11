Mario Novembre (21) will jetzt als Sänger richtig durchstarten. Seine Teilnahme bei The Voice Kids im Jahr 2015 war der Startschuss für seine Karriere – heute ist er vor allem bekannt für seine Videos auf TikTok. Der Teenie-Schwarm veröffentlichte in den vergangenen Jahren jedoch auch schon ein paar eigene Songs, die bereits mehrere Millionen Mal gestreamt wurden. Jetzt sprach der Musiker mit Promiflash über seine neue Single.

Das Lied "Lautlos" ist ein Sample des Hits "Dragostea Din Tei" der Band O-Zone – doch wie kam es eigentlich dazu? "Das war wirklich spontan im Studio", berichtete der 21-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Er habe den Song per Zufall auf TikTok gehört und habe sich anschließend dazu entschlossen, seine eigene Version daraus zu machen. Ein großes Hindernis dabei seien jedoch die Musikrechte gewesen – die Produktion selbst sei ihm dann jedoch leicht von der Hand gegangen.

"Lautlos" ist nicht das erste Cover von O-Zones Hit-Single: Zuletzt hatte die deutsche Sängerin Leony ihren Song "Faded Love" zur selben Melodie veröffentlicht. Das scheint Mario jedoch nicht zu stören – er begründete seine Entscheidung: "Es gibt schon zahlreiche Versionen von dem Song auf Englisch, auf Deutsch hat es noch keiner gemacht, deshalb dachte ich mir, warum nicht?" Das bisherige Feedback sei auf jeden Fall positiv ausgefallen.

Getty Images TikTok-Star Mario Novembre

Instagram / marionovembre TikTok-Star Mario Novembre

Getty Images TikTok-Star Mario Novembre

