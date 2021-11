Herzogin Meghan (40) gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben! Am 6. Mai 2019 wurden die ehemalige Schauspielerin und ihr Mann Prinz Harry (37) zum ersten Mal Eltern und hießen Söhnchen Archie Harrison (2) willkommen. Im Juni dieses Jahres folgte schließlich ihre Tochter Lilibet Diana. Ihre Familie halten die Aussteiger-Royals jedoch streng aus der Öffentlichkeit heraus. Umso überraschender kommt nun diese Aktion von Meghan: Die zweifache Mutter zeigt bei einem TV-Interview jetzt ein aktuelles Bild von Archie!

Zu Gast in der The Ellen DeGeneres Show präsentiert die 40-Jährige nun diesen seltenen Schnappschuss: Archie steht hier inmitten eines Hühnerstalls im heimischen Garten und hält einen Korb zum Eiersammeln in seiner Hand. In niedlichen gelben Gummistiefel mit Peppa-Pig-Aufdruck, einer Jeans und einem grauen Pulli blickt er auf die Tiere im Gehege. Auffällig ist: Der Zweijährige ist total groß geworden – und hat die roten Haare von seinem Papa geerbt! Sein Gesicht ist leider nicht zu sehen, da er mit dem Rücken zur Kamera steht.

Doch nicht nur Archie entwickelt sich offenbar prächtig. Auch seine Schwester Lili hat erst vor Kurzem einen Meilenstein gemeistert. "Lili zahnt jetzt", verriet Meghan in der Show ebenfalls. Als Mama leidet die US-Amerikanerin jedoch mit ihrem Baby: "Ich würde alles dafür tun, um ihr diese Schmerzen zu erleichtern."

Twitter / The Queen's Commonwealth Trust Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie zu Weihnachten 2019

Getty Images Archie Harrison, Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan in Südafrika, 2019

