Ja, das ist tatsächlich Kulture Kiari Cephus (3)! Vor rund drei Jahren begrüßte die Rapperin Cardi B (29) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt. Gemeinsam mit dem Musiker Offset (29) erfreut sie sich seither an ihrem Töchterchen Kulture. Die Kleine hat sogar einen eigenen Social-Media-Account, den die "Bodak Yellow"-Interpretin für sie betreut. Doch auch auf ihrem eigenen Account teilt Cardi Pics von ihrer Tochter: Und auf aktuellen Bildern wird deutlich, dass Kulture schon ziemlich groß geworden ist!

Auf Instagram postete die 29-Jährige die besagten Schnappschüsse. Wie ein Profi posiert Kulture in einem lässigen Outfit und akkurat geflochtenen Zöpfen für die Kamera. Dass sie gerade mal drei Jahre alt ist, ist dabei kaum zu glauben. Cardi schwärmte in der Bildunterschrift von ihrem Kind: "Atemberaubend wie ihr Vater." Tatsächlich sieht die Kleine ihrem Vater Offset auch ziemlich ähnlich.

In Sachen Modebewusstsein macht Kulture ihren Eltern auch schon Konkurrenz. Denn von oben bis unten ist alles an ihrem Look perfekt aufeinander abgestimmt – das finden auch Cardis Follower: "Ich liebe ihre Zöpfe", oder auch: "Sie ist so cool", lauteten nur zwei der begeisterten Kommentare.

