Bald ist es wieder so weit! Im letzten Jahr konnte das Dschungelcamp aufgrund der Gesundheitskrise nicht im klassischen Format stattfinden. Im kommenden Januar ist die Show aber wieder zurück. Dieses Mal wird das Camp nicht wie gewohnt in Australien, sondern in Südafrika bezogen. Drei Kandidaten sind bereits bestätigt. Neben Filip Pavlovic (27) und Lucas Cordalis (54) wird auch Harald Glööckler (56) ins Camp einziehen. Doch wer wird sich mit ihnen den Dschungel-Prüfungen stellen?

Zum einen wird Tina Ruland (55) als potenzielle Teilnehmerin der nächsten Dschungel-Ausgabe gehandelt. Die Schauspielerin erlangte vor allem durch den Film "Manta, Manta" große Bekanntheit. Zum anderen soll angeblich auch Anouschka Renzi (57) unter den neuen Campern sein. Bild vermutet auch Eric Stehfest (32) unter den zukünftigen Anwärtern auf den Dschungel-Thron. Der GZSZ-Star nahm schon an mehreren Show-Formaten teil. Medienberichten zufolge soll auch eine Ex-Affäre von Dieter Bohlen (67), Janina Youssefian (39), ins Camp einziehen.

Auch Manuel Flickinger (33), der zuletzt bei der ersten Staffel Prince Charming nach der großen Liebe suchte, soll angeblich dabei sein. Ebenfalls aus dem Bereich der TV-Kuppelshows soll die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Linda-Caroline Nobat (26) nun offenbar in den Dschungel gehen. Darüber hinaus soll auch Christin Queenie, die durch ihre Diskussionen bei Are You The One? bekannt wurde, eine Pritsche im Urwald bekommen.

RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow für das Dschungelcamp 2014

TVNOW Eric Stehfest, Ex-GZSZ-Darsteller

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger an seinem Arbeitsplatz

