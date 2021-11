Aaron Carters (33) Sohn ist auf der Welt! Bereits im März hatten der Sänger und seine Verlobte Melanie Martin verkündet, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nun war es endlich so weit. Prince Lyric Carter kam per Notkaiserschnitt zur Welt, nachdem Melanie zuvor 13 Stunden lang in den Wehen lag. "Meiner Verlobten geht es gut. Danke an Gott und die unglaublich liebevollen Mitarbeiter hier. Prince ist wundervoll. Ich liebe dich, mein Sohn", schrieb Aaron auf Instagram zu einem ersten Foto mit seinem Kleinen.

