Verkündet Aaron Carter (33) mit diesem Foto etwa seine erste Vaterschaft? In den vergangenen Monaten sorgte der Sänger immer mal wieder mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. Nach einem langen hin und her ist er seit Sommer wieder mit seiner Ex Melanie Martin zusammen und scheint mit ihr total glücklich zu sein. Der Musiker hielt sogar um die Hand der Blondine an. Werden die beiden jetzt sogar Eltern?

Das lässt zumindest ein Instagram-Foto des 33-Jährigen erahnen. Darauf zu sehen sind zwei Schwangerschaftstests – einer ist negativ, auf dem anderen sind jedoch zwei Streifen zu sehen, was für eine Schwangerschaft spricht. "Schaut euch das Ergebnis an", kommentierte Aaron das Pic. Diesen Worten fügte er außerdem zwei Hashtags hinzu, die übersetzt "gesegnet" und "Familie" bedeuten.

Teilt der Blondschopf seiner Community also tatsächlich mit, dass er und Melanie Eltern werden? Möglich wäre es. Denn dass die beiden auf Wolke sieben schweben, machte zuletzt auch Aarons Verlobte deutlich. "Liebe gewinnt", schrieb sie zu einem Bild ihres Verlobungsrings.

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Instagram / aaroncarter Aaaron Carter im August 2020

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin

