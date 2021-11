Kristin Cavallari (34) und Jay Cutler (38) halten für ihre Kinder zusammen! 2020 hatten die ehemalige The Hills-Darstellerin und ihr Mann die traurige Nachricht bekannt gegeben: Nach zehn gemeinsamen Jahren und drei Sprösslingen reichten die beiden die Scheidung ein. Doch böses Blut fließt zwischen der Blondine und dem ehemaligen Profi-Footballer offenbar nicht: Kristin und Jay werden das anstehende Weihnachten erneut zusammen feiern.

Das verriet Kristin jetzt im Interview mit Us Weekly. Dabei gehe es aber kaum um ein romantisches Fest zu zweit, sondern mehr um die gemeinsame Zeit als Familie: "Die Kinder stehen an erster Stelle. Es geht nur darum, was das Beste für sie ist!", versicherte das Model. Kristin betonte aber auch, froh zu sein, dass das Verhältnis zu Jay so gut sei: "Dafür bin ich wirklich dankbar!"

Auf ein Liebes-Comeback der zwei müssen die Fans aber wohl vergeblich hoffen. Wie Kristin nämlich kürzlich enthüllte, war sie nach der Trennung erneut auf einige Dates mit dem Sportler gegangen – aber ohne Erfolg: "Nach einigen Treffen wurde mir jedoch klar: 'Nein, ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe!"

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Kindern

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Oktober 2021

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler 2019

