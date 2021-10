Kristin Cavallari (34) wollte ihrem Ex Jay Cutler (38) noch eine Chance geben! Vergangenes Jahr reichte der Reality-TV-Star nach sieben Jahren Ehe die Scheidung von dem ehemaligen NFL-Star ein. Während ihrer insgesamt zehnjährigen Beziehung wurden die beiden Eltern dreier Kinder: Camden (9), Jaxon (7) und Saylor (5). Doch die Trennung sei Kristin nicht leichtgefallen, weshalb sie mit ihrem Ex auch danach noch ausging.

"Die Sache mit Jay und mir ist, dass wir uns nicht aufgrund fehlender Liebe scheiden lassen. Das hat es sehr schwierig gemacht, denn wir waren verrückt nacheinander", gestand Kristin im "Off The Vine with Kaitlyn Bristowe"-Podcast. Das Ex-Paar sei daher nach der Trennung noch ein paar Mal auf Dates miteinander gegangen. "Nach einigen Treffen wurde mir jedoch klar 'Nein, ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe", erzählte die Autorin.

Nach ihrem Ehe-Aus war Kristin unter anderem mit dem Comedian Jeff Dye liiert, doch das Paar trennte sich im Frühling dieses Jahres wieder. Seither genieße die 34-Jährige ihr Single-Leben in vollen Zügen, gehe wieder auf Dates und habe Spaß. Eine feste Beziehung wolle die Schauspielerin derzeit nicht.

Kristin Cavallari und ihre drei Kinder im November 2020

Kristin Cavallari im Oktober 2021

Kristin Cavallari, "The Hills"-Darstellerin

