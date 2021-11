Sie ist schon lange verliebt! Die Schauspielerin Tanja Lanäus (50) konnte eine Rolle in der beliebten Telenovela Sturm der Liebe abgreifen. Ab Dezember dürfen die Fans dann die Geschichte ihrer Rolle Yvonne Klee im TV mitverfolgen. Yvonne träumt davon, einen reichen Mann zu heiraten. In der Realität hat die Blondine aber bereits ihren Traummann gefunden: Denn Tanja ist seit vielen Jahren vergeben!

Das und wie sie ihren Partner kennengelernt hat, verriet sie nun Promiflash: "Wir hatten schon in unserer Jugend einen gemeinsamen Freundeskreis, den wir heute tatsächlich auch noch haben. Und dann, nachdem wir uns bereits sechs Jahre kannten, hat es einfach gefunkt", erzählte Tanja ehrlich im Interview. Ihren sogenannten Traummann habe sie also "schon vor Ewigkeiten gefunden und dafür bin ich auch dankbar", schwärmte die 50-Jährige.

Doch nicht nur in Sachen Liebe läuft es bei Tanja richtig gut, sondern auch karrieretechnisch. Die gebürtige Kölnerin spielte bereits in vielen Serien mit – unter anderem bei Unter uns in den 90ern oder auch in dem Erfolgsformat "Pastewka". Jetzt freut sie sich aber auf ihre Zeit bei "Sturm der Liebe", wie sie ebenfalls Promiflash erzählte: "Ich habe hier die Chance bekommen, eine Person darzustellen, die ich wirklich aufgrund ihrer skurrilen Historie als ein richtiges Geschenk empfinde."

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" zum 15-jährigen Jubiläum

Instagram / tanja_lanaeus Tanja Lanäus, "Sturm der Liebe"-Star

ARD/Christof Arnold Tanja Lanäus als Yvonne Klee bei "Sturm der Liebe"

