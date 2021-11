Der Cast von Sturm der Liebe wird erneut größer! Vor Kurzem wurde bereits bekannt, dass Lena Conzendorf in ihrer Rolle als Josie zum Hotel Fürstenhof kommt und gemeinsam mit Paul (gespielt von Sandro Kirtzel, 31) das neue Liebespaar der Staffel bildet. Jetzt wurde ein weiterer Neuzugang angekündigt. Ab dem 11. Januar wird Tanja Lanäus als Yvonne Klee in der beliebten Serie mitspielen.

"Der 'Sturm' ist wirklich ein Herzensprojekt für mich", erklärte Tanja gegenüber der ARD. "Ich liebe die Herausforderung einer täglichen Serie, ich habe ja schon in einigen mitgespielt, und das Team ist ein ganz besonders liebes und lustiges, in dem ich mich jetzt schon unglaublich wohlfühle", ergänzte sie. Zuvor war sie unter anderem in Verbotene Liebe und Alles was zählt zu sehen. Ihre Figur der Yvonne ist die Mutter von Josie. Sie taucht am Fürstenhof auf, weil sie Kreditkartenschulden hat und hofft, über Erik (gespielt von Sven Waasner, 41) schnell das nötige Geld zu erhalten.

Tanja scheint von ihrer Rolle begeistert zu sein. "Auch wenn Yvonne ein wenig skurril daherkommt und für meinen Geschmack ihr Leben manchmal zu abenteuerlich bestreitet, ist sie insgesamt eine liebenswerte, amüsante Frau mit dem Herz am rechten Fleck", schwärmte die Schauspielerin.

ARD/Christof Arnold Lena Conzendorf und Sandro Kirtzel bei "Sturm der Liebe"

Getty Images Tanja Lanäus, Oktober 2020

Christoph Hardt / Future Image Tanja Lanäus beim Film Festival in Köln, 2020

