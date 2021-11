Tanja Lanäus (50) könnte wohl nicht glücklicher über ihren neuen Job sein. Die Schauspielerin ist bald bei Sturm der Liebe zu sehen. In dem ARD-Erfolgsformat stößt sie ab der 18. Staffel, die Anfang Dezember startet, zum Cast hinzu. Mit Promiflash plauderte die Kölnerin nun ein bisschen über ihr Engagement in der Telenovela. Dabei verriet der TV-Star auch, was seine Arbeit in der Serie zu etwas ganz Außergewöhnlichem macht.

"Erstens ist es besonders für mich, dauerhaft nicht in meiner Heimatstadt Köln sein zu können [...] und zweitens ist es aber ganz wunderbar, wieder ein 'Nest' gefunden zu haben, in dem ich mich auf längere Zeit austoben kann", erklärt Tanja gegenüber Promiflash. Als sie fortfährt, lässt sie allerdings durchblicken, dass es noch einen dritten Grund gibt: Die 50-Jährige liebt ihren "Sturm der Liebe"-Charakter Yvonne Klee. Sie sei ein "verrücktes Huhn mit ganz viel Herz", mit dem sie auch einige Dinge gemein hat – wie etwa, dass sie beide sehr spontan sind. Nur mit einer Eigenschaft kann sich die zweifache Mutter überhaupt nicht identifizieren: "Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass Yvonne so oft ihre Tochter hinten angestellt hat. Das käme bei mir nie vor."

Abgesehen davon sei alles andere an ihrer Rolle, der Produktion und auch der Zusammenarbeit mit ihren Kollegen einfach ein Traum. "Die Stimmung hier ist super", schwärmt Tanja. So habe sie sich sofort wohlgefühlt. Das lag vielleicht auch mit daran, dass sich der Drehablauf bei "Sturm der Liebe" nicht großartig von ihren vorherigen TV-Projekten unterscheidet. "Allerdings habe ich hier die Chance bekommen, eine Person darzustellen, die ich wirklich aufgrund ihrer skurrilen Historie als ein richtiges Geschenk empfinde", betont die Ex-Verbotene Liebe-Darstellerin abschließend.

Anzeige

ARD / Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" zum 15-jährigen Jubiläum

Anzeige

ARD/Christof Arnold Tanja Lanäus als Yvonne Klee bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Getty Images Tanja Lanäus bei der "Das schönste Paar"-Premiere in Köln im April 2019

Anzeige

Seid ihr schon gespannt auf die Folgen mit Tanja als Yvonne? Ja, ich bin schon richtig aufgeregt! Nee, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de