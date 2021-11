Sind Cathy (33) und Mats Hummels (32) wieder ein Herz und eine Seele? In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Spekulationen, dass die Ehe der beiden in die Brüche gegangen sei. Bisher äußerten sich weder der Profikicker noch seine Liebste zu den Gerüchten. Auf Instagram nahm die Münchnerin den 32-Jährigen nun jedoch auf die Schippe. So teilte sie ein Bild mit ihrem Sohn Ludwig (3), auf dem der kleine Mann seine Mama liebevoll auf die Wange küsst. "Er wollte so ein Foto machen. Erst Fußball spielen, dann Fotos machen. Eine von beiden Sachen liebst du. Bestimmt die zweite", kommentierte sie den Schnappschuss und markierte Mats anschließend.

