Sarah Engels (29) gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Schwangerschaft! Die Sängerin erwartet das erste Baby von ihrem Mann Julian Engels (28). Da sie bereits Sohnemann Alessio (6) hat, ist es zwar nicht die erste Schwangerschaft für die "Te amo mi amor"-Interpretin – aufregend ist es natürlich trotzdem! Die werdende Mutter befindet sich gerade in der 38. Woche. Wie sie selbst sagt, könnte es jeden Moment losgehen. Das sieht man der künftigen Mama auch an: Ihr hübscher Babybauch ist inzwischen kugelrund und natürlich auch ein bisschen hinderlich! Auf Instagram beschreibt Sarah jetzt offen, wie es ihr als Hochschwangere geht und welche Wehwehchen sie plagen...

