Bei Unbreakable – Wir machen Dich stark! geht Hardy Krüger jr. (53) an seine Grenzen. In der neuen Show stellen sich Promis ihren Ängsten und Traumata, die sie dann in verschiedenen Challenges überwinden müssen – und die können ganz schön tough werden. In der neuesten Folge sollen die Kandidaten zum Beispiel immer zu zweit gegeneinander um einen Reifen kämpfen. Zwischen dem Schauspieler und seinem Mitstreiter Eric Stehfest (32) geht es dabei so heftig her, dass Hardy am Ende ins Krankenhaus muss.

Schon bei den anderen Kandidaten geht es bei dem Spiel recht grob zu. Der Komiker Osan Yaran verletzt sich zum Beispiel am Bein. Als Hardy und Eric dran sind, muss die Challenge allerdings abgebrochen werden: Während die beiden heftig um den Reifen rangeln, krümmt sich der 53-Jährig plötzlich unter Schmerzen auf dem Boden. "Das war die Rippe", bekommt Hardy nur noch raus und wird wenig später wegen des Verdachts auf einen Rippenbruch ins Krankenhaus gebracht.

Seinen Gegenspieler Eric quälen währenddessen schlimme Gewissensbisse. "Ich habe mich durch die Situation hinreißen lassen, zu viel zu machen. Ich komme aus einer sehr gewalttätigen Jugend. Wenn Hardy nicht zurückkommt, müsste ich echt noch mal nachdenken, ob ich es bis zum Ende hier schaffe", erklärte er. Letztendlich hat Hardy aber Glück im Unglück – seine Rippe ist nur geprellt. Er kann nicht nur zu den anderen ins Camp zurückkehren, sondern darf theoretisch sogar auch an den nächsten Challenges teilnehmen.

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Die "Unbreakable"-Kandidaten 2021

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger jr., Dezember 2014

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Eric Stehfest bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de