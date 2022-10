Frau von Hardy Krüger jr. musste sich Brust abnehmen lassen

Hardy Krüger jr. (54) und seine Ehefrau Alice haben gemeinsam schon einiges durchgestanden. Das Paar lernte sich kennen, kurz nachdem der Dreifachmama die Gebärmutter operativ entfernt worden war. Aufgrund der Erkrankung einiger Frauen in ihrer Familie an Gebärmutterhalskrebs sei auch bei ihr die Gefahr einfach zu groß gewesen. Doch bei dieser einen Vorsorgeoperation sollte es nicht bleiben: Auch ihre Brüste mussten später komplett abgenommen werden.

"2018, ein paar Monate nach unserer Hochzeit, wurden in meinen beiden Brüsten einige Knoten entdeckt", verriet die 45-Jährige in einem Interview mit Bunte. Es sei unklar gewesen, ob es Krebsgeschwüre sind: "Als ich irgendwann so große Schmerzen in der Brust hatte, sagte Hardy, dass es so nicht weitergehe." Ein Arzt habe ihr dann aufgrund ihrer Vorgeschichte und der Krebserkrankungen innerhalb ihrer direkten Familie zu einer Mastektomie geraten.

Den Satz "Alles, was da drin ist, muss komplett entfernt werden", werde sie nie vergessen. Nach der Operation habe sie sich danach wochenlang nicht im Spiegel anschauen können. "Irgendwann saß ich jeden Abend zu Hause und habe nicht nur ein, sondern auch mal zwei oder drei Gläser Wein getrunken", erzählte sie offen. Ihr Mann habe dann schließlich die Reißleine gezogen. Mittlerweile sei sie wieder happy und fühle sich sehr wohl – ihre Brust wurde mit Eigenfett wieder aufgebaut.

Getty Images Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice, Oktober 2021

Instagram / hardykruegerjr Alice Krüger und Hardy Krüger jr.

Instagram / alicekrueger.official Alice Krüger in München

