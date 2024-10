Hardy Krüger jr. über Scheidungskrieg der Schwiegereltern

Der Schauspieler Hardy Krüger jr. (56) und seine Frau Alice erleben ein schweres Familiendrama: Nach fast 50 Jahren Ehe haben sich Alice' Eltern getrennt – kurz vor ihrer goldenen Hochzeit. Der daraufhin entbrannte Scheidungskrieg belastet die Familie enorm. Um ihren Vater zu unterstützen, haben Alice und Hardy ihn bei sich aufgenommen, während der Kontakt zu ihrer Mutter und ihrem Bruder nahezu abgebrochen ist. Die Situation hat das Paar tief getroffen und veranlasst, sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, wie die beiden nun im Interview mit RTL gestehen.

"Wie es manchmal in einer Scheidung ist: Einer bekommt den Hund, der andere die Vase. Hardy und ich haben dann meinen Papa bekommen", verrät Alice unter Tränen. Sie macht keinen Hehl daraus, von ihrer Mutter enttäuscht zu sein, und beschreibt die derzeitige Lage als "Krieg". "So was kenne ich nur aus dem Fernsehen. Und wenn es irgendwann einen selber betrifft, dann weiß man in dem Augenblick auch gar nicht damit umzugehen", fügt sie hinzu. Hardy zeigt sich ebenfalls betroffen und hat im vergangenen Jahr sogar auf Jobs verzichtet, um seiner Frau beizustehen. "Familie hat Priorität", betont der Filmstar.

Seit Anfang August ist Hardy in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen, in der er die Rolle des Lars Brunner verkörpert. Schon Ende Juli schwärmte der "Rote Rosen"-Star von den ersten Tagen am Set. "Es fühlte sich an, als wäre ich nie woanders gewesen. Das lag vielleicht daran, dass ich einige der Kollegen schon kannte oder bereits mit ihnen an anderen Projekten gearbeitet habe. Die Atmosphäre war entspannt und freundlich. Ohne Stress und viel Gerede gingen wir gleich ans Werk und hatten unseren Spaß." Trotz der neuen beruflichen Verpflichtungen nimmt sich Hardy nun Zeit für seine Frau und die Familie, um ihnen in der schweren Zeit beizustehen.

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Februar 2024

Getty Images Alice Krüger und Hardy Krüger jr. im Oktober 2023

