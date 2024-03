Hardy Krüger jr. musste zwölf Kilo in sechs Wochen abspecken

Wie herausfordernd das Leben als Schauspieler sein kann, weiß Hardy Krüger jr. (55) aus erster Hand. In der Verfilmung des Thrillers "Die Chemie des Todes" von Star-Autor Simon Beckett durfte der Darsteller ausnahmsweise mal in eine düstere Rolle schlüpfen. Als Herausforderung obendrauf musste er dafür rund zwölf Kilo zunehmen. Doch nach den Dreharbeiten wartete dann die richtige Challenge auf Hardy, wie er jetzt im Bild-Interview verrät. "Sechs Wochen später habe ich Rote Rosen gedreht, und da sollte ich wieder schlank sein. Das war eine Herausforderung", schmunzelt er. Was folgte, war ein hartes und kontinuierliches Training: morgens Yoga, abends Fitnessstudio. Auf die Nudeln, mit denen er sich die zwölf Extrakilos angefuttert hatte, musste er verzichten: "Oft gab es Gemüse und Reis. Man merkt schon, dass es mittlerweile eine Altersfrage ist. Mit 55 Jahren funktioniert Abnehmen nicht mehr so schnell wie früher."

Mit "Die Chemie des Todes" wagt Hardy nun auch mal eine Rolle, die in Deutschland zuvor nicht so gut funktionierte – denn als Bösewicht sieht man ihn eher selten. "Ausländische Produktionen besetzen mich mit ganz anderen Rollen als die Deutschen. In Deutschland werde ich immer in eine Schublade gesteckt – und da komme ich auch schwer wieder raus", erklärt der Sohn von Hollywoodstar Hardy Krüger (✝93). Die Serie ist eine britische Produktion. 1999 habe er mal versucht, den Antagonisten im Fernsehfilm "Der Kurier des Zaren" zu spielen. Dem deutschen Publikum habe das gar nicht gefallen.

Seine Rolle in "Rote Rosen" hatte Hardy 2022 übernommen. In der Kultserie spielte er den charmanten Staatsanwalt Ralf Sobotta. Als dieser stand er aber nicht nur im Gerichtssaal, sondern verdrehte auch den Damen ordentlich den Kopf. Im November 2023 verabschiedete er sich allerdings von seinen Fans. Bei Instagram begrüßte er seine Fans traurig in seinem Trailer: "Tja, heute ist der Tag der Tage. Ein letzter Gang hier aus der Villa, aus der Hardy-Villa..." Ob er künftig noch einmal in der Telenovela auftritt, ließ der TV-Star offen.

© Cuba Pictures/Paramount+/Mark Mainz Hardy Krüger jr. in "Die Chemie des Todes", 2023

© ARD/Nicole Manthey Hardy Krüger jr. und Sarah Masuch, "Rote Rosen"-Darsteller

