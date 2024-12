Serienstar Hardy Krüger jr. verlässt GZSZ nach vier Monaten

Hardy Krüger jr. (56) verabschiedet sich von der beliebten Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", möchte aber gerne eines Tages zurückkehren. Nach rund vier Monaten endet seine Geschichte vorerst, da seine Rolle Lars im spanischen Gefängnis landet. Für den Schauspieler war die Zeit bei GZSZ eine sehr besondere Erfahrung, und er hofft, die facettenreiche Figur in Zukunft erneut verkörpern zu können.

Im Gespräch mit RTL zeigt sich Hardy begeistert von seiner Rolle: "Ich musste nicht lange nachdenken, ob ich die Figur spiele oder nicht. Sie hat so viele Facetten, und das war für eine Rolle in so einem Format wirklich ein Geschenk." Besonders die intensiven Dreharbeiten in Spanien bleiben ihm in guter Erinnerung. Auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr antwortet er: "Wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich Lars noch mal spielen würde, würde ich auf jeden Fall sagen: Klar, ich bin da!"

Hardy ist der Sohn des verstorbenen Schauspielers Hardy Krüger (✝93) und mit seiner Karriereentscheidung in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Neben seiner TV-Karriere engagiert er sich außerdem sozial und setzt sich für wohltätige Zwecke ein. Privat ist Hardy verheiratet und Familienvater; seine Familie spielt eine große Rolle in seinem Leben. Seine persönlichen Erfahrungen bereichern seine schauspielerischen Leistungen und verleihen seinen Figuren zusätzliche Tiefe.

RTL / Rolf Baumgartner Eva Mona Rodekirchen, Hardy Krüger jr., Iris Mareike Steen und Felix van Deventer bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Hardy Krüger jr., GZSZ-Schauspieler

