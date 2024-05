Schon ab Sommer: Hardy Krüger jr. spielt nun bei GZSZ mit!

Hardy Krüger jr. (56) unterschreibt bei GZSZ! Der Schauspieler war im Laufe seiner Karriere schon Teil etlicher Filme und Serien. Nun ist er bald in der RTL-Vorabendserie zu sehen. "Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gern. Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Das muss geändert werden, dachte ich mir", erklärt Hardy im Interview mit RTL. Die ersten Szenen mit dem Sohn von Hardy Krüger (✝93) laufen bereits ab dem 6. August.

Am Set der Serie traf Hardy dann auch direkt auf eine alte Kollegin: Gisa Zach (49). Mit ihr stand er jahrelang Seite an Seite bei "Forsthaus Falkenau" vor der Kamera und sie freut sich auch schon riesig, dass der 56-Jährige nun Teil von GZSZ wird. "Ich finde es großartig, dass Hardy und ich wieder zusammen für eine Produktion drehen. Ob wir allerdings auch bei GZSZ ein Paar spielen, das wird sich zeigen!", witzelt die Yvonne-Bode-Darstellerin.

Zuletzt hatte Hardy eine Rolle in der Serie Rote Rosen. Damit ist aber seit Ende letzten Jahres Schluss. Im November verkündete er auf Instagram, dass er seinen letzten Tag in Lüneburg hat. "Tja, heute ist der Tag der Tage. Ein letzter Gang hier aus der Villa, aus der Hardy-Villa...", schrieb er damals zu einem Video. Nun wagt er sich offenbar an eine neue Rolle bei GZSZ.

Anna Riedel / RTL Gisa Zach und Hardy Krüger jr. am GZSZ-Set

SAT.1 / Claudius Pflug Hardy Krüger jr., Kandidat bei "Das große Promibacken"

