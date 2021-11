Haben wir da etwa eine große Hollywood-Romanze verpasst? Eigentlich ist Winona Ryder (50) doch schon seit etwa zehn Jahren glücklich mit ihrem Freund Scott Mackinlay Hahn liiert. Auch Keanu Reeves (57) ist inzwischen in festen Händen. Trotzdem behauptete Winona vor einigen Jahren aufgrund einer Filmrolle schon seit 1992 mit Keanu verheiratet zu sein. Aber ist da etwas dran? Das sagt Keanu selbst dazu!

In Francis Ford Coppolas (82) Film "Dracula" haben Winona und Keanus Figuren geheiratet. Bei den Dreharbeiten soll ein echter rumänischer Priester die Zeremonie abgehalten haben, wie die 50-Jährige vor einigen Jahren ausplauderte. Die beiden seien also tatsächlich getraut worden. Auch Keanu scheint daran keine Zweifel zu haben, wie er nun gegenüber Esquire verriet: "Wir haben diese Hochzeitsszene mit einem echten Priester gedreht. Winona sagt, wir sind verheiratet. Coppola sagt, wir sind verheiratet. Daher denke ich, wir sind in den Augen Gottes verheiratet."

Dass sie also theoretisch seit 29 Jahren ein Ehepaar sind, scheint die beiden aber nicht weiter zu stören. Das könnte daran liegen, dass die Stranger Things-Darstellerin und den Matrix-Star nicht nur ihre Vielleicht-Ehe, sondern vor allem eine langjährige Freundschaft verbindet. "Ich empfinde so viel Liebe und Respekt für ihn und dadurch ist es wirklich eine absolute Freude, zur Arbeit zu gehen", schwärmte Winona zum Beispiel 2018 in einem Interview mit iHollywoodTV von ihrem damaligen Co-Star.

Getty Images Winona Ryder bei der Premiere von "The Plot Against America"

Collection Christophel © American Zoetrope/ Columbia Pictures / Osiris Films / Bram Stokers Dracula / ActionPress Winona Ryder und Keanu Reeves in dem Film "Dracula"

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick: Chapter 3 - Parabellum"

