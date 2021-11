Sind sich die Ferchichis etwa nicht einig, was ihr Sexleben als Eheleute betrifft? Seit dem 26. November können die Fans endlich die lang ersehnte Dokuserie "Unzensiert – Bushidos Wahrheit" auf Amazon Prime ansehen. In sechs Episoden werden die Karriere sowie das Privat- und Familienleben des Rappers akribisch beleuchtet. Natürlich kommt darin auch seine Frau Anna-Maria (40) zu Wort: Schon in der ersten Ausgabe plaudert das Ehepaar über die intimsten Dinge, auch über Schäferstündchen. Und bei dem Thema scheinen sich Bushido (43) und seine Frau nicht ganz einig zu sein...

In der ersten Folge der Serie wird neben Bushidos Anfängen als Rapper auch der Start seiner Liebe zu Anna-Maria thematisiert. Im Mai 2012 heirateten die beiden. Das Feuer, das ihre Partnerschaft schon von Anfang an ausmacht, scheint auch bis heute nicht erloschen zu sein, wie die achtfache Mutter im Interview schwärmt: "Die Leidenschaft als Mann und Frau, nicht als Eltern, nicht als Businesspartner, einfach zwischen Mann und Frau. Das im Bett, das ganze Miteinander, man guckt sich an, man will sich noch. Aber ich glaube, das ist auch so, weil wir leidenschaftlich streiten."

Ihr Mann hingegen hat offenbar manchmal schon das Gefühl, dass die Leidenschaft vielleicht ein bisschen abgenommen hat. Der Musiker kommentierte Anna-Marias Monolog frech: "Wie war das vorgestern noch mal?" Die 40-Jährige hat offenbar nicht immer zur selben Zeit Lust auf Zärtlichkeiten wie ihr Partner und so kommt's in der Doku zu einer kleinen Diskussion: "Man, wenn ich schlafe, schlafe ich. Punkt", erwidert Anna-Maria. Darauf kontert Bushido amüsiert: "Ja, aber du hast nicht geschlafen. Und gestern hast du auch nicht geschlafen. Da sagst du mir: '"Grabbel mich nicht an. Betatsch mich nicht.'" Dass es im Bett aber eigentlich schon immer noch richtig rund bei den beiden läuft, hatten sie bereits in einem Interview im Juni ausgeplaudert.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Anzeige

Getty Images Bushido und seine Frau Anna-Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de